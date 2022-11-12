Ереван снова обвинил Баку в обстреле на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций на границе

Ереван снова обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Армении.

По данным ведомства, 12 ноября с 18:00 до 19:00 (с 17:00 до 18:00 по московскому времени) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, которые расположены в восточной части армяно-азербайджанской границы.

«По состоянию на 20:30 (19:30 по московскому времени. — «Примечание Ленты.ру») ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», — подчеркнули в пресс-службе.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в намерении заблокировать Нагорный Карабах и закрыть Лачинский коридор.

2 ноября Москва и Баку отказали Еревану в подписании документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян предложил закрепить на бумаге продление мандата, его инициативу не приняли.