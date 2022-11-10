Пашинян обвинил Баку в намерении заблокировать Карабах

Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в намерении заблокировать Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в намерении заблокировать Нагорный Карабах и закрыть Лачинский коридор. Его слова с заседания правительства страны передает ТАСС.

«Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] пытается создать фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, блокады армян Нагорного Карабаха и их геноцида и репатриации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств», — сказал он.

Как утверждает Пашинян, в совместном заявлении России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года указано, что «миротворцы дислоцируются там на пятилетний срок с автоматическим продлением следующего пятилетнего периода». По словам премьера, это означает бессрочное нахождение миротворцев в регионе до того момента, пока не будут решены все вопросы безопасности. Диалог о выводе миротворческих сил «без четких международных гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха» является нарушением трехстороннего заявления, считает Пашинян.

2 ноября Москва и Баку отказали Еревану в подписании документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян предложил «закрепить на бумаге продление мандата», его инициативу не приняли. Однако он выразил уверенность в становлении этого вопроса в повестку.