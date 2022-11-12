Bloomberg назвал решение ОПЕК+ сократить добычу «ответным ударом» по США

Bloomberg: решение ОПЕК+ сократить добычу стало «ответным ударом» по США из-за их политики

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день стало ответным ударом по США и их высокомерной политике. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота», — отметили авторы статьи.

По их мнению, страны показали, что готовы идти против Соединенных Штатов и поставить влияние Вашингтона под сомнение, даже если это противоречит их интересам.

Авторы статьи указали, что внешняя политика США основана на идее превосходства демократий над недемократиями и усложняет возможности администрации американского президента Джо Байдена найти новые пути сотрудничества.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне этого президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.