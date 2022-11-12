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09:07, 12 ноября 2022Забота о себе

Россияне раскрыли свое отношение к общению с коллегами в нерабочее время

Работа.ру: 61 процент россиян хотели бы дружить с коллегами вне работы

Фото: unsplash

Россияне раскрыли свое отношение к коллегам: большая часть из них (61 процент) хотела бы дружить с теми, с кем приходится работать. О нехватке неформального общения жители РФ рассказали в ходе исследования, проведенного сервисами Работа.ру и СберАвто (релиз имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Треть участников исследования (33 процента) сообщила, что после работы неформально общается с коллегами в офисе. Почти столько же опрошенных рассказали, что проводят досуг с коллегами в нерабочее время — ходят на выставки, в кино или кафе.

11процентам

респондентам хватает общения с коллегами на корпоративах, а пять процентов наоборот рассказали, что дружат с коллегами и даже путешествуют вместе на авто

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Как выяснилось в ходе исследования, девять процентов россиян не стремятся заводить близкие отношения с коллегами, так как предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. У шести процентов участников исследования много друзей вне работы, а четыре процента признались, что у них попросту не хватает сил на общение.

Но при этом 61 процент опрошенных утвердительно ответил на вопрос: хочется ли им еще больше общаться с коллегами.

В опросе приняли участие около трех тысяч респондентов из разных городов страны.

Ранее стало известно, что 68 процентов российских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов. В каждой пятой компании (21 процент) считают нужным приободрить людей, поэтому мероприятие все же проведут.

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Вера Владзиевская
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