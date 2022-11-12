Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
2:0
Завершен
Факел
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Крылья Советов
0:0
1-й тайм
live
Ростов
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
15:30 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
22:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|16-й тур
13:31, 12 ноября 2022Спорт

Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее после ухода из ММА

Федор Емельяненко заявил, что хотел бы выступить в боевом самбо после ухода из ММА

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее после ухода из ММА. Его слова приводит Metaratings.

«Может, я по боевому самбо еще раз выступлю. Посмотрим, сначала мне надо [последний] поединок провести», — заявил спортсмен. Он пояснил, что переход в самбо произойдет в том случае, если у него появится желание соревноваться после завершения карьеры.

Емельяненко также высказался о проведении заключительного поединка в ММА. «Мое желание — встреча с Райаном Бэйдером. Будем говорить об этом», — признался боец. Он добавил, что если удастся договориться о реванше с американцем, то эта встреча станет для него последней в смешанных единоборствах.

В декабре 2019-го Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянин был нокаутирован в первом раунде. После боя американец назвал оппонента лучшим бойцом в истории спорта. Победа принесла Бэйдеру титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

На счету Емельяненко сорок побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов в Азовское море
Минобороны заявило о потерях ВСУ на купянском направлении
Рогозин заявил об испытании военных комплексов и оружия в зоне СВО
Названы возможные темы переговоров Путина и Эрдогана
В Запорожье заявили о воюющих за Украину наемниках из 40 стран
Женщина лишилась части лица и вырастила нос на руке
На Украине начался сбор средств на первый флот морских дронов
Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада
Диетолог назвала причины чаще есть белый рис
Продюсер Пригожин выказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.