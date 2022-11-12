Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее после ухода из ММА

Федор Емельяненко заявил, что хотел бы выступить в боевом самбо после ухода из ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее после ухода из ММА. Его слова приводит Metaratings.

«Может, я по боевому самбо еще раз выступлю. Посмотрим, сначала мне надо [последний] поединок провести», — заявил спортсмен. Он пояснил, что переход в самбо произойдет в том случае, если у него появится желание соревноваться после завершения карьеры.

Емельяненко также высказался о проведении заключительного поединка в ММА. «Мое желание — встреча с Райаном Бэйдером. Будем говорить об этом», — признался боец. Он добавил, что если удастся договориться о реванше с американцем, то эта встреча станет для него последней в смешанных единоборствах.

В декабре 2019-го Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянин был нокаутирован в первом раунде. После боя американец назвал оппонента лучшим бойцом в истории спорта. Победа принесла Бэйдеру титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

На счету Емельяненко сорок побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator.