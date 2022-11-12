Власти Украины ввели комендантский час в Херсоне

Власти Украины ввели в Херсоне комендантский час с 17:00 до 08:00

Власти Украины в субботу, 12 ноября, ввели в Херсоне комендантский час с 17:00 до 08:00. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Кроме того, будет ограничена возможность выезда из города и въезда в него «для обеспечения мероприятий по разминированию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования.

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.