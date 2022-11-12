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14:52, 12 ноября 2022Бывший СССР

Глава МИД Украины высказался о возможности встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что готов рассмотреть возможность встречи с Лавровым

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что готов внимательно рассмотреть возможность встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит. Высказывание украинского политика приводит издание «Страна».

При этом Кулеба уточнил, что на данным момент со стороны российского МИД подобного предложения не поступало.

Во время своей речи украинский министр также подчеркнул, что не видит смысла садиться за стол переговоров только ради красивой картинки, а Киев на данный момент не видит никаких признаков, что Москва искренне стремится к переговорам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите АСЕАН призвал всех членов организации не дать России устроить «голодные игры». По его мнению, страны-участники АСЕАН должны использовать для этой цели все возможные методы.

До этого 10 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой, но указал, что самым главным условием для наступления мира является восстановление справедливости, но подобных заявлений от России не поступало.

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Наталья Обрядина
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