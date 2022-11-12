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10:24, 12 ноября 2022Бывший СССР

Кулеба призвал помешать России устроить «голодные игры» со всем миром

Глава МИД Украины Кулеба призвал не дать России устроить «голодные игры» со всем миром

Фото: Cindy Liu / Reuter s

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвал всех членов организации не дать России устроить «голодные игры». Украинского политика цитирует Reuters.

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — сказал Кулеба.

Глава МИД, реагируя на желание России начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил, что Киев не видит признаков того, что Москва искренне стремится к переговорам. Нет смысла садиться за стол переговоров ради красивой картинки, утверждает украинский министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не предлагал личную встречу на полях саммита, сказал Кулеба и подчеркнул, что в случае поступления подобного предложения украинская сторона внимательно рассмотрит этот вопрос.

Кулеба также указал на недостаточность присутствия России в зерновой сделке — необходимо добиться добросовестного ее участия, чтобы инспекторы проверяли суда без искусственных задержек, отметил политик.

10 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой и подчеркнул, что не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, но подобных заявлений от России не поступало.

Однако Зеленский еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером. В стране также закрепили запрет на переговоры на законодательном уровне.

Путин не раз заявлял о готовности к диалогу с Украиной. 27 октября он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский президент.

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Анастасия Шейкина
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