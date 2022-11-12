Кулеба призвал помешать России устроить «голодные игры» со всем миром

Глава МИД Украины Кулеба призвал не дать России устроить «голодные игры» со всем миром

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвал всех членов организации не дать России устроить «голодные игры». Украинского политика цитирует Reuters.

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — сказал Кулеба.

Глава МИД, реагируя на желание России начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил, что Киев не видит признаков того, что Москва искренне стремится к переговорам. Нет смысла садиться за стол переговоров ради красивой картинки, утверждает украинский министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не предлагал личную встречу на полях саммита, сказал Кулеба и подчеркнул, что в случае поступления подобного предложения украинская сторона внимательно рассмотрит этот вопрос.

Кулеба также указал на недостаточность присутствия России в зерновой сделке — необходимо добиться добросовестного ее участия, чтобы инспекторы проверяли суда без искусственных задержек, отметил политик.

10 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой и подчеркнул, что не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, но подобных заявлений от России не поступало.

Однако Зеленский еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером. В стране также закрепили запрет на переговоры на законодательном уровне.

Путин не раз заявлял о готовности к диалогу с Украиной. 27 октября он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский президент.