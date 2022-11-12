Мбаппе рассказал о намерении покинуть сборную Франции из-за расизма

Мбаппе рассказал, что хотел уйти из сборной Франции из-за расизма со стороны болельщиков

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о намерении покинуть национальную команду в 2020 году из-за расизма. Его слова приводит Sport Illustrated.

«Я сказал: "Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я больше не буду играть"», — пояснил форвард. Он добавил, что позже изменил свое решение, чтобы стать примером для нового поколения игроков и фанатов.

Ранее глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре утверждал, что желание футболиста уйти из сборной было вызвано критикой после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Мбаппе остался в команде и в 2018 году выиграл чемпионат мира.

4 ноября Мбаппе потерял лидерство в рейтинге самых дорогих футболистов мира. На первое место вышел норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 170 миллионов евро. Французский форвард опустился на второе место.