Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
Сегодня
12:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Крылья Советов
Сегодня
14:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
15:30 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
22:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|16-й тур
11:13, 12 ноября 2022Спорт

Мбаппе рассказал о намерении покинуть сборную Франции из-за расизма

Мбаппе рассказал, что хотел уйти из сборной Франции из-за расизма со стороны болельщиков

Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о намерении покинуть национальную команду в 2020 году из-за расизма. Его слова приводит Sport Illustrated.

«Я сказал: "Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я больше не буду играть"», — пояснил форвард. Он добавил, что позже изменил свое решение, чтобы стать примером для нового поколения игроков и фанатов.

Ранее глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре утверждал, что желание футболиста уйти из сборной было вызвано критикой после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Мбаппе остался в команде и в 2018 году выиграл чемпионат мира.

4 ноября Мбаппе потерял лидерство в рейтинге самых дорогих футболистов мира. На первое место вышел норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 170 миллионов евро. Французский форвард опустился на второе место.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Власти заявили об усилении группировки ВСУ на запорожском направлении
В США заявили о надежде на переговоры России и Украины
В погранслужбе Украины рассказали о влиянии решения суда на выезд из страны
Мбаппе рассказал о намерении покинуть сборную Франции из-за расизма
В России выявили 5 514 случаев коронавируса
В прокуратуру Швейцарии пожаловались на «утечки» о визите президента на Украину
Подмосковные врачи прооперировали беременную женщину со сложным переломом
Рогозин опроверг сомнения в победе ВС России
Британцев возмутило требование премьера Австралии к Путину
Колумбия заявила о контактах с российскими военными по обслуживанию вертолетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.