Форвард «Манчестер Сити» Холанд обошел Мбаппе в рейтинге самых дорогих футболистов мира

Стали известны самые дорогие футболисты мира. Рейтинг составил портал Transfermarkt.

После обновления в рейтинге самых дорогих футболистов мира сменился лидер. На первое место вышел норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 170 миллионов евро.

На второе место опустился бывший лидер рейтинга французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его стоимость составляет 160 миллионов евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков планеты бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (120 миллионов евро).

В октябре Forbes представил список самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Новым лидером стал Килиан Мбаппе, сместивший с первой позиции Лионеля Месси и Криштиану Роналду, с 2014 года сменявших друг друга во главе списка. По оценкам Forbes, Мбаппе в сезоне-2022/2023 заработает 128 миллионов долларов, что является рекордной суммой для рейтинга.