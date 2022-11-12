Известная певица назвала Милохина никчемным существом

Певица Ольга Кормухина назвала блогера Даню Милохина никчемным после его отъезда в Дубай

Известная российская певица Ольга Кормухина жестко раскритиковала блогера Даню Милохина, который внезапно бросил все и улетел в Дубай. Об этом сообщает издание StarHit.

Артистка назвала Милохина никчемным существом и сообщила, что испытывает к нему жалость. «Он наконец-то понял, что никчемное существо. Может быть, за голову возьмется и учиться пойдет куда-нибудь, профессию получит нормальную? Может, в нем гениальный сантехник пропадает, кондиционерщик», — заявила Кормухина.

Причиной шквала критики, обрушившейся на двадцатилетнего блогера, стал его внезапный уход из шоу «Ледниковый период» и поспешный отъезд в ОАЭ. Свое мнение по поводу его поступка высказали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Никиту Михалкова, Оскара Кучеру и Бориса Корчевникова.

Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух заявил, что шокирован резким уходом из шоу Дани Милохина, выступавшего в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. По его словам, незадолго до этого блогер был на тренировке в хорошем настроении. Через некоторое время продюсер шоу узнал, что тиктокер отправился в аэропорт и улетел.

В то же время Евгения Медведева отреагировала на внезапный уход партнера по танцам на льду фотографией в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».

