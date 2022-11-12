В Совфеде назвали условие для проведения переговоров с Украиной

Член Совфеда Цеков заявил, что сроки проведения переговоров зависят от партнеров Украины

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков назвал условие для проведения переговоров с Украиной. Его слова передает ТАСС.

По мнению Цекова, переговоры обязательно состоятся, однако они будут «очень тяжелыми и сложными». «На мой взгляд, они будут только тогда, когда для этого «созреют» европейцы и американцы. Если они будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет», — констатировал он.

В настоящее время достижение какого-то результата по итогам переговоров маловероятно, отметил член Совфеда.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий. По его словам, Москва к диалогу была готова и раньше, однако Киев его прервал.