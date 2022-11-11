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14:22, 11 ноября 2022Бывший СССР

В России заявили о готовности к диалогу с Украиной без предварительных условий

В МИД России заявили, что готовы к диалогу с Украиной без предварительных условий

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал Рябков.

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Алевтина Запольская
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