СБУ предъявила обвинения главе Минздрава Крыма по статье о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Минздрава Крыма по статье о государственной измене. Об этом сообщает украинское ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что чиновник организовал поставку лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных. Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для Вооруженных сил России.

Имя не раскрывается, но на фото показан Константин Скорупский, которого глава Крыма Сергей Аксенов в июле назначил главой Минздрава. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы по статье о госизмене.

В конце октября СБУ предъявила обвинения министру транспорта России Виталию Савельеву. В ведомстве заявили, что Савельев, в частности, способствовал перемещению личного состава, вооружения и сотен единиц военной техники Российской армии через Крым к границам Украины.

Ранее в СБУ сообщали, что на Украине был арестован директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. В ведомстве уточнили, что его и руководителя одного из департаментов предприятия подозревают в государственной измене.