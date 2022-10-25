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15:43, 25 октября 2022Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения российскому министру

СБУ предъявила обвинения министру транспорта России Виталию Савельеву

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения министру транспорта России Виталию Савельеву. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

В СБУ заявили, что Савельев, в частности, способствовал перемещению личного состава, вооружения и сотен единиц военной техники российской армии через Крым к границам Украины.

В ведомстве отметили, что на основании собранных данных министру были предъявлены обвинения в планировании и подготовке боевых действий, а также в незаконной переправке лиц через украинскую границу.

Ранее в СБУ сообщали, что на Украине был арестован директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. В ведомстве уточнили, что его и руководителя одного из департаментов предприятия подозревают в государственной измене.

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Алевтина Запольская
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