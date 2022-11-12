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12:11, 12 ноября 2022Мир

Эрдоган собрался провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Эрдоган надеется провести переговоры с Путиным «в ближайшие два-три дня»

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Об этом сообщает газета Milliyet.

По словам Эрдогана, во время последней встречи с Путиным он пытался убедить российского лидера поехать в Индонезию на саммит «Большой двадцатки». Однако было решено, что от России поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. «За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, какие шаги они могут предпринять», — указал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вариант урегулирования конфликта в стране дипломатическим путем. По его словам, Турция готова внести любой необходимый вклад.

1 ноября Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили зерновую сделку. При этом Эрдоган выразил уверенность, что конструктивный подход поможет урегулировать сложности при диалоге сторон.

В конце сентября Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой обратился к нему с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины и призвал Путина к мирному диалогу.

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Алина Гончарова
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