Чемпион UFC Адесанья проиграл бой и утратил титул

Исраэл Адесанья нокаутом проиграл поединок Алексу Перейре и утратил чемпионский пояс UFC

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья проиграл бразильцу Алексу Перейре на турнире UFC 281. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бойцы встретились в главном поединке вечера. Схватка продлилась до пятого раунда, когда претендент на чемпионский пояс одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, Адесанья не смог в шестой раз защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе и утратил его.

Новозеландец потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.

10 ноября автобус, в котором находился Адесанья, а также австралиец Александр Волкановски, попал в аварию. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Автобус врезался в пожарный гидрант по пути в спортивный центр «Мэдисон Сквер Гарден», где проходила пресс-конференция перед турниром UFC 281.