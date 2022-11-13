Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
Сегодня
14:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Ак Барс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Фулхэм
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Даниил Медведев
Завтра
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
09:22, 13 ноября 2022Спорт

Чемпион UFC Адесанья проиграл бой и утратил титул

Исраэл Адесанья нокаутом проиграл поединок Алексу Перейре и утратил чемпионский пояс UFC

Фото: Jessica Alcheh / Reuters

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья проиграл бразильцу Алексу Перейре на турнире UFC 281. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бойцы встретились в главном поединке вечера. Схватка продлилась до пятого раунда, когда претендент на чемпионский пояс одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, Адесанья не смог в шестой раз защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе и утратил его.

Новозеландец потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.

10 ноября автобус, в котором находился Адесанья, а также австралиец Александр Волкановски, попал в аварию. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Автобус врезался в пожарный гидрант по пути в спортивный центр «Мэдисон Сквер Гарден», где проходила пресс-конференция перед турниром UFC 281.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства
В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
США призвали отойти от политики «разделяй и властвуй»
Труп мужчины нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы
Известный режиссер рассказал о разбитом лице народной артистки России
НАТО показательно усилило военную активность в Арктике
Актер Крюков восхитился спальным районом на юге Москвы
Чемпион UFC Адесанья проиграл бой и утратил титул
В Словении начался второй тур выборов президента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.