Чемпионы UFC попали в аварию перед турниром в США

Автобус с чемпионами UFC Адесанья и Волкановски попал в аварию перед турниром в США

Автобус, в котором находились новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски, попал в аварию в США. Об этом сообщает AGFight.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Автобус врезался в пожарный гидрант по пути в спортивный центр «Мэдисон Сквер Гарден», где проходила пресс-конференция перед турниром UFC 281. Отмечается, что в результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

12 ноября Адесанья в главном поединке турнира встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Новозеландец — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Волкановски не выступит на UFC 281. Боец принимает участие в рекламных мероприятиях UFC. Австралиец является чемпионом промоушена в полулегком весе.