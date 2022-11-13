Байден обсудил расширение помощи Украине с азиатскими странами

Президент США Байден обсудил расширение помощи Украине с лидерами Японии и Южной Кореи

Президент США Джо Байден объявил, что обсудил возможности расширения помощи Украине с лидерами Японии и Южной Кореи. О переговорах главы Белого дома с азиатскими партнерами сообщает Reuters.

Американский лидер уточнил, что поднял тему «скоординированной поддержки» Украины с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем. Помимо этого, была затронута тема поддержания стабильности и мира в регионе Тайваня.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи нашли способ обойти взятые на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения. Страна собирается продать США артиллерийские снаряды, которые Вашингтон впоследствии направит Киеву.

Байден рассказал, при каком условии может завершиться конфликт на Украине. По его словам, завершение конфликта возможно при выводе войск России из республики.