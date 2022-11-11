Южная Корея нашла способ поставить Украине снаряды в обход своих обязательств

WSJ: Южная Корея продаст США 100 тысяч снарядов, которые они направят Украине

Власти Южной Кореи нашли способ обойти взятые на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения. Страна собирается продать США артиллерийские снаряды, которые Вашингтон впоследствии направит Киеву, сообщает газета Wall Street Journal.

«США закупят 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, которые будут доставлены на Украину, что достаточно для снабжения украинских артиллерийских подразделений, по крайней мере, в течение нескольких недель интенсивных боев», — пишет издание.

Отмечается, что Южная Корея и США держат данную сделку в секрете и сроки ее заключения неизвестны. По словам источников газеты, данные договоренности сыграют на руку Вашингтону, поскольку позволят направить Киеву вооружения, при этом не опустошая свои собственные арсеналы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после возможной паузы в боевых действиях зимой Вооруженные силы страны (ВСУ) могут усилиться. Резников предположил, что зима замедлит боевые действия с обеих сторон. При этом он допустил усиление ВСУ благодаря бойцам, подготовленным в Британии.