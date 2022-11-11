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06:37, 11 ноября 2022Мир

Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине

Президент США Байден допустил завершение конфликта на Украине при выводе войск России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, при каком условии может завершиться конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Перед вылетом в зарубежное турне Байден высказался о ситуации на Украине. Он допустил завершение конфликта при выводе войск России из страны.

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«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Он отметил, что не закрывал дверь диалога с Москвой. «Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — уточнил он.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова вести переговоры с Украиной. Она подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога, но призывала учитывать обстоятельства, которые «складываются на текущий момент».

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Марина Совина
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