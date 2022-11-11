Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине
Президент США Джо Байден рассказал, при каком условии может завершиться конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.
Перед вылетом в зарубежное турне Байден высказался о ситуации на Украине. Он допустил завершение конфликта при выводе войск России из страны.
«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Он отметил, что не закрывал дверь диалога с Москвой. «Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — уточнил он.
9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова вести переговоры с Украиной. Она подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога, но призывала учитывать обстоятельства, которые «складываются на текущий момент».