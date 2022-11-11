Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине

Президент США Байден допустил завершение конфликта на Украине при выводе войск России

Президент США Джо Байден рассказал, при каком условии может завершиться конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Перед вылетом в зарубежное турне Байден высказался о ситуации на Украине. Он допустил завершение конфликта при выводе войск России из страны.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Он отметил, что не закрывал дверь диалога с Москвой. «Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — уточнил он.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова вести переговоры с Украиной. Она подчеркнула, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога, но призывала учитывать обстоятельства, которые «складываются на текущий момент».