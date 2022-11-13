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09:05, 13 ноября 2022Мир

Страны G20 договорились создать фонд по борьбе с пандемиями

Глава Минздрава Индонезии заявил о создании глобального фонда по борьбе с пандемиями

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Министерства финансов стран «Большой двадцатки» (G20) договорились создать фонд, который будет предназначен для борьбы с новыми пандемиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

24 страны и организации обязались вложить 1,4 миллиарда долларов в развитие глобального фонда. По словам главы Минздрава Индонезии, в ближайшие 5-10 лет эта сумма может увеличиться до 10 миллиардов.

Согласно плану, эти средства должны будут распределяться между бедными странами. Из этих денег будут закупаться вакцины, лекарства и средства тестирования.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Позже эти данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти Индонезии также подтвердили решение президента России Владимира Путина не поехать на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали.

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Варвара Кошечкина
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