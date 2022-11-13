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14:49, 13 ноября 2022Путешествия

Россиянам предложили бюджетно слетать на любимый курорт богачей

TourDom: стоимость авиабилетов на Мальдивы на осенне-зимний период снизилась в два раза

Фото: Masroor Ahmed / Unsplash

Эксперты туротрасли предложили россиянам бюджетно слетать в осенне-зимний период на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей. Об этом сообщает TourDom.

По информации портала, стоимость авиабилетов в популярную пляжную страну снизилась практически в два раза. Например, самые дешевые проездные документы с вылетом в середине ноябре в обе стороны в начале осени стоили 96 тысяч рублей, сейчас их можно приобрести на 42 процента дешевле — за 55,5 тысячи рублей.

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Разница цен на зиму заметна еще больше — в сентябре билеты с вылетами во второй половине декабря варьировались от 117 до 130 тысяч рублей. Сейчас приобрести места с отправлением 18 декабря и возвращением 28-го числа можно за 57 тысяч рублей. Разница составляет 51–56 процентов. Отмечается, что снижение стоимости, вероятно, связано с расширением российскими авиаперевозчиками полетных программ на Мальдивы.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В ноябре россиян предупредили о заканчивающихся местах в премиальных отелях Мальдив на новогодние праздники. По словам генерального директора туроператора Артура Мурадяна, в ближайшее время туристам стоит ждать острой нехватки мест в мальдивских отелях. Причиной тому стал возросший спрос на подобный отдых среди жителей Ближнего Востока, Великобритании и Индии.

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Валентина Процкова
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