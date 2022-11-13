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00:30, 13 ноября 2022Наука и техника

Обнаружены все необходимые для роста меланомы факторы

Science: обнаружены все необходимые для жизнедеятельности меланомы факторы

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / shutterstock

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга обнаружили все необходимые для роста меланомы факторы, с помощью которых опухоль контролирует свою жизнеспособность. Результаты исследования описаны в журнале Science.

Специалисты сконцентрировали свое внимание на теломерах — защитных «колпачках» на концах ДНК. В здоровом организме уменьшение длины теломер является нормальным процессом, происходящим при каждом цикле репликации. Сокращение длины теломер связывают со старением, а удлинение — с раком.

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В случае с меланомой медики давно заметили, что теломеры при этом виде опухоли отличаются особенно большим размером. Это происходит из-за белка теломеразы, который обычно защищает клетки от повреждений и гибели. В большинстве клеток эта молекула неактивна, однако многие виды рака используют мутации в гене теломеразы TERT для активации белка и собственного размножения.

В новой работе авторы нашли область в связывающем теломеры белке TPP1, который часто мутирует при меланоме. Оказалось, что изменения в TPP1 очень напоминают мутации TERT. Эти участки располагаются в промоторной области TPP1 и ответственны за выработку белка. Ученые ввели измененные TERT и TPP1 обратно в клетки, и тогда два белка объединились и сформировали явные длинные теломеры, которые всегда присутствуют при раке кожи.

Именно открытие TPP1 оказалось недостающим звеном развития меланомы, который искали исследователи множество лет. Теперь специалисты смогут разработать качественные новые методы лечения этого вида опухоли.

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Елена Апазиди
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