США озвучили размер нового пакета помощи Украине

США объявят о новом пакете помощи Украине по размеру, аналогичному предыдущим

Через несколько недель США объявят о новом пакете помощи Украине по размеру, аналогичному предыдущим. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Будет другой [пакет помощи] в ближайшие несколько недель. Примерного того же масштаба, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев. Мы также консультируемся с конгрессом о приобретении дополнительных ресурсов на следующий год», — сообщил Салливан. Он также отметил, что темпы предоставления помощи будут сохраняться.

Ранее Салливан сообщил, что новый пакет помощи США Украине включает в себя системы противовоздушной обороны. Представитель Белого дома добавил, что эта поставка обладает «критически важным значением» в борьбе против «беспилотников».

В октябре сообщалось, что Вашингтон в ближайшие недели рассчитывает начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.