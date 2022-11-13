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16:04, 13 ноября 2022Мир

США озвучили размер нового пакета помощи Украине

США объявят о новом пакете помощи Украине по размеру, аналогичному предыдущим

Фото: J. David Ake / Reuters

Через несколько недель США объявят о новом пакете помощи Украине по размеру, аналогичному предыдущим. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Будет другой [пакет помощи] в ближайшие несколько недель. Примерного того же масштаба, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев. Мы также консультируемся с конгрессом о приобретении дополнительных ресурсов на следующий год», — сообщил Салливан. Он также отметил, что темпы предоставления помощи будут сохраняться.

Ранее Салливан сообщил, что новый пакет помощи США Украине включает в себя системы противовоздушной обороны. Представитель Белого дома добавил, что эта поставка обладает «критически важным значением» в борьбе против «беспилотников».

В октябре сообщалось, что Вашингтон в ближайшие недели рассчитывает начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

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Варвара Кошечкина
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