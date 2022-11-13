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18:02, 13 ноября 2022Мир

Генконсульство РФ не получало данных о пострадавших в Стамбуле россиянах

Генконсульство РФ не получало данных о пострадавших в стамбульском взрыве россиянах

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Генконсульство РФ не получало данных о пострадавших в стамбульском взрыве россиянах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет. Сейчас городские власти проводят расследование инцидента. Взрыв случился в районе Галатасарайского лицея на улице Истикляль», — говорится в сообщении российских дипломатов.

Тем временем губернатор Стамбула Али Ерликая назвал количество пострадавших при взрыве. По его данным, погибли по меньшей мере 4 человека, еще 38 получили ранения.

Взрыв на улице Истикляль прогремел днем 13 ноября. Момент взрыва попал на видео: на кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители принялись убегать от места взрыва. Власти страны не исключают версию теракта.

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Олег Давыдов
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