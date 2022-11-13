Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира по самбо

Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата мира по самбо в Бишкеке

Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира в Бишкеке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительный день турнира россияне одержали пять побед. Дарья Речкалова заняла первое место в весовой категории до 80 килограммов, а Станислав Скрябин взял золото в весе до 79 килограммов. Еще одна золотая медаль на счету Антона Ковалева, выступающего в категории до 98 килограммов. Кроме того, на высшую ступень пьедестала поднялись два представителя боевого самбо Саид Саидов (до 88 килограммов) и Сослан Джанаев (категория свыше 98 килограммов).

Итого сборная России завоевала 19 наград: 13 золотых, две серебряные и четыре бронзовые. Вторыми в медальном зачете стали спортсмены из Киргизии. На третьем месте расположилась сборная Белоруссии.

8 ноября стало известно, что сборная Украины не подала заявку на участие в чемпионате мира по самбо. Украинские спортсмены бойкотируют турнир из-за допуска на него россиян и белорусов.