Украинские самбисты бойкотировали чемпионат мира из-за допуска россиян

Сборная Украины не подала заявку на участие в ЧМ по самбо из-за допуска россиян

Сборная Украины не подала заявку на участие в чемпионате мира по самбо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международной федерации самбо (FIAS)

Украинские спортсмены бойкотируют турнир из-за допуска на него россиян и белорусов. Соревнования состоятся в столице Киргизии Бишкеке 11-13 ноября.

13 сентября стало известно, что украинские самбисты по той же причине пропустят чемпионат Европы. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что ему жаль, что такая сильная команда, как сборная Украины, отказалась от участия на чемпионате Европы.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.