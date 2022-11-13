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18:33, 13 ноября 2022Спорт

Тарасова высказалась о секрете побед Туктамышевой

Татьяна Тарасова заявила, что у нее не было сомнений в победе Туктамышевой на Гран-при

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при в Москве. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня не было сомнений насчет победы Лизы. С этим контентом она выигрывает, но она учит и четверной», — поделилась Тарасова. Она добавила, что прокат Туктамышевой понравился ей больше всего в произвольной программе одиночниц.

Специалист также рассказала, что, по ее мнению, является секретом побед спортсменки. «Она уникальная фигуристка, которая хочет и может кататься. А еще у нее выдающийся тренер», — заявила Тарасова.

Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, заняла первое место на этапе Гран-при «Московские звезды», набрав 234,63 балла. Второй стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева с результатом 230,56 балла. Третья — воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева, получившая за свои прокаты 225,37 балла.

Ранее Тарасова отказалась назвать Камилу Валиеву лучшей фигуристкой России на данный момент. «Во-первых, еще не начался чемпионат России, во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок», — объяснила свое мнение тренер.

Андрей Стрельцов
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