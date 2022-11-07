Тарасова отказалась назвать Валиеву лучшей фигуристкой России

Тренер Татьяна Тарасова отказалась назвать Камилу Валиеву лучшей фигуристкой России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась назвать Камилу Валиеву лучшей фигуристкой России на данный момент. Ее слова приводит РБК.

«Во-первых, еще не начался чемпионат России, во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок», — объяснила свое мнение Тарасова. Она назвала победу Валиевой на этапе Гран-при в Казани заслуженной, отметив ее большой отрыв от второго места.

6 ноября Валиева выиграла третий этап Гран-при России, прошедший в Казани. Фигуристка набрала за оба проката 241,72 балла. На втором месте расположилась Вероника Яметова с 210,34 балла. Третьей стала Ксения Синицына (207,55 балла).

Валиева — чемпионка России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Кроме того, спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.