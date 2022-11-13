Подполковник полиции умер в российской кальянной

Подполковник полиции умер в кальянной после конфликта с сотрудниками ЧОПа в Якутии

В Якутии подполковник полиции умер в кальянной после конфликта с сотрудниками частной охранной организации (ЧОП). Об этом со ссылкой на собственный источник в воскресенье, 13 ноября, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что россиянин находился не при исполнении. В заведении у него произошла ссора с другими посетителями, но конфликт был улажен. Но охранники кальянной не выпустили мужчину из заведения, распылили ему в лицо газовый баллончик, повалили на пол и навалились на него, чтобы надеть наручники.

В итоге полицейский скончался. Причина смерти пока неизвестна. Сотрудники ЧОПа задержаны.

В конце июня стало известно, что в полковник полиции умер после операции в стоматологической клинике в подмосковном Пушкине. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

