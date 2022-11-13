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15:31, 13 ноября 2022Силовые структуры

Начато расследование обстоятельств смерти подполковника МВД России в кальянной

Следователи возбудили уголовное дело после гибели подполковника МВД в кальянной Якутска
Начало событий в новости Подполковник полиции умер в российской кальянной

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели заместителя начальника уголовного розыска отдела МВД Якутский, подполковника полиции в местной кальянной. Об этом РИА Новости сообщили источник, близкий к следствию.

По его словам, по подозрению в совершении убийства задержаны сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП). Следствие 14 ноября будет решать вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее 13 ноября сообщалось, что подполковник полиции умер в кальянной после конфликта с охранниками заведения. Силовик находился там не при исполнении служебных обязанностей. В заведении у него произошла ссора с другими посетителями, но конфликт был улажен. Однако охранники кальянной не выпустили полицейского из заведения, распылили ему в лицо газовый баллончик, повалили на пол и навалились на него, чтобы надеть наручники.

Причина его смерти пока неизвестна.

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Любовь Ширижик
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