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Из-за смерти полковника полиции после стоматологической операции возбудили дело

После смерти полковника полиции в стоматологической клинике Пушкино возбудили дело

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Московской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за смерти полковника полиции после стоматологической операции в городе Пушкино. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, был проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая для расследования медицинская документация. Следователи провели допросы сотрудников частной клиники, где проходила операция, и было изъято видео с камер наблюдения.

О смерти высокопоставленного офицера полиции сообщалось ранее, 30 июня. 49-летний начальник Центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России Павел Колесников лечил зубы в стоматологической клинике «Экстродент Центр». 24 июня у него была серьезная операция под общим наркозом — ему должны были поставить две пломбы и шесть имплантов. За услуги он заплатил 500 тысяч рублей.

Во время процедуры Колесникову резко стало плохо, его доставили в больницу, но спасти жизнь не смогли.

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Владимир Седов
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