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23:52, 13 ноября 2022Спорт

Захарян высказался о продолжении переговоров по его переходу в «Челси»

Арсен Захарян выразил уверенность в том, что переговоры по переходу в «Челси» продолжаются
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян высказался о продолжении переговоров по его переходу в «Челси». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду», — выразил уверенность спортсмен. Он добавил, что в данный момент не задумывается о возможном трансфере.

28 октября Захарян рассказал, что им интересовалась «Барселона». «В руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели. Воспринимал это спокойно», — отметил спортсмен.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрывались. Футболист заявил, что расстроился из-за случившегося, однако взял себя в руки.

Ксения Курашкина
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