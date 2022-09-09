Игрок «Динамо» рассказал о шутках над Захаряном из-за срыва трансфера в «Челси»

В «Динамо» рассказали, что подшучивают над Захаряном из-за срыва трансфера в «Челси»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о шутках над полузащитником бело-голубых Арсеном Захаряном из-за срыва его трансфера в «Челси». Слова игрока приводит Metaratings.

«Тухеля выгнали, [Сергей] Паршивлюк сразу начал: "Заха, куда вы с ним теперь поедете?" Про Загреб ему говорили, что "Челси" проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше», — сказал Гладышев.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрывались. Футболист заявил, что расстроился из-за случившегося, однако взял себя в руки. На данный момент он остается игроком московской команды.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги футболист отметился одним забитым мячом в семи встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.