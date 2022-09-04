19-летний игрок сборной России высказался о срыве трансфера в «Челси»

Игрок сборной России Арсен Захарян заявил, что взгрустнул из-за срыва трансфера в «Челси»

Футболист сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о срыве трансфера в английский клуб «Челси». Его слова передает РИА Новости.

«Все будет. Понимаю, что это нелегко, когда срывается такой трансфер. Чуть-чуть взгрустнул, но потом отошел и все нормально», — заявил игрок. 19-летний футболист выразил надежду, что его переход состоится зимой. Он добавил, что будет больше стараться на поле и усиленно учить английский язык.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход российского полузащитника в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрываются. В клубе добавили, что открыты к предложениям по поводу перехода Захаряна. На данный момент он остается игроком бело-голубых.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в семи встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.