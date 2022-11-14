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11:10, 14 ноября 2022Спорт

Российский хоккеист устроил драку в матче НХЛ

Российский игрок «Ванкувера» Василий Подколзин устроил драку в матче НХЛ против «Бостона»

Фото: Bob Frid / Reuters

Российский игрок «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин устроил драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На 15-й минуте встречи с «Бостоном» (2:5) 21-летний россиянин попал под силовой прием нападающего «Бостона» Энтони-Джона Грира, после чего хоккеисты сбросили краги и вступили в кулачный бой. Оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами. В ходе потасовки россиянин получил травму, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть площадку.

Подколзин заключил контракт новичка с «Ванкувером» в мае 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 встречах, в которых отметился тремя результативными передачами.

В октябре нападающего «Даллас Старс» Тая Делландреа наказали за атаку на российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Игрока оштрафовали на 2333 доллара за подножку голкиперу. Российский вратарь упал на спину и долго не мог подняться со льда.

Дарья Коршунова
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