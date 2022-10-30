Игрока клуба НХЛ наказали за атаку на российского вратаря

Игрока «Далласа» Делландреа оштрафовали за атаку на голкипера «Рейнджерс» Шестеркина

Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Тая Делландреа наказали за атаку на российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Об этом в Twitter сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Игрока оштрафовали на 2333 долларов за инцидент, произошедший в матче 29 октября. Делландреа поставил подножку Шестеркину. Российский голкипер упал на спину и долго не мог подняться со льда.

Матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 6:3. Шестеркин провел на площадке все 60 минут и отразил 25 бросков по воротам.

В прошлом сезоне Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль.

