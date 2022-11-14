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22:34, 14 ноября 2022Мир

Финляндия поддержала подготовку новых санкций против России

Глава финского МИД Хаависто: Финляндия поддержала подготовку новых антироссийских санкций

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Финляндия поддерживает подготовку девятого пакета санкций против России из-за ведущейся на Украине специальной военной операции. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто на брифинге по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

При этом Хаависто отметил, что финские власти готовят новый пакет военной помощи, который в ближайшее время будет передан Украине.

Ранее стало известно, что политики Финляндии предлагают отменить второе гражданство для россиян. Таким образом европейская страна хочет привлечь внимание СМИ, чтобы подробно осветить эти события на фоне антироссийских санкций.

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Екатерина Подвигина
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