Европейская страна задумала отменить двойное гражданство

«Известия»: политики Финляндии предлагают отменить второе гражданство для россиян

Политики Финляндии время от времени предлагают отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России, пишут «Известия».

«Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками», — отмечает издание.

Также указывается, что таким образом европейская страна хочет привлечь внимание СМИ, чтобы подробно осветить эти события на фоне антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что получить гражданство за покупку жилья в 2022 году россияне могут в Турции, Черногории и Гренаде. Речь идет о правительственных программах, которые позволяют иностранцам получить гражданство за инвестиции в недвижимость. Помимо трех указанных стран, подобным образом россияне могут обзавестись паспортом Вануату.