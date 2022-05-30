Россиянам назвали страны для получения паспорта за покупку жилья

Henley & Partners: паспорт за покупку жилья россиянам дадут в Турции, Черногории и Гренаде

Получить гражданство за покупку жилья в 2022 году россияне могут в Турции, Черногории и Гренаде. Условия для получения паспортов этих стран назвали в международной консалтинговой компании Henley & Partners Switzerland AG, пишет РБК.

Речь идет о правительственных программах, которые позволяют иностранцам получить гражданство за инвестиции в недвижимость. Помимо трех указанных стран, подобным образом россияне могут обзавестись паспортом Вануату. Однако руководитель департамента по связям с общественностью Henley & Partners Полина Кулешова не рекомендует рассматривать этот вариант из-за репутационных рисков.

«Саму программу сильно критиковали, поскольку правительством не проводились должные проверки на благонадежность кандидатов, а к держателям таких паспортов относятся с подозрением. ЕС прикрыл для них возможность путешествовать. По сути, паспорт потерял свою привлекательность. Но тем не менее эта программа открыта для россиян», — пояснила эксперт.

По данным Кулешовой, чтобы получить гражданство Турции, можно купить любое число объектов (жилье, коммерческую недвижимость или землю) на первичном или вторичном рынке. Сумма вложений при этом должна превышать 250 тысяч долларов (15,7 миллиона рублей) до 13 июня 2022 года, а после — 400 тысяч долларов (25,1 миллиона рублей). Паспорт страны выдают через шесть месяцев, а недвижимость необходимо сохранять в собственности не менее трех лет.

Специалисты отметили, что гражданство Турции дает право жить на территории государства, открывать банковские счета и вести бизнес. Кроме того, позволяет участвовать в некоторых других инвестиционных программах, которые недоступны для россиян и белорусов — например, разрешает переехать в США по визе Е-2.

Для получения паспорта Черногории россиянам необходимо инвестировать в отели стоимостью 250 тысяч евро (16,9 миллиона рублей) на севере страны и 450 тысяч евро (30,4 миллиона рублей) — на юге. Однако минимальная сумма вложений составит 450 тысяч евро, так как 200 тысяч евро — это невозвратные взносы в государственные фонды. Гражданство страны выдают в тот же срок, что и в Турции, — через шесть месяцев.

Среди преимуществ черногорского паспорта специалисты отметили возможность жить, работать и вести бизнес в стабильной стране с приятным климатом, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз. Кроме того, для граждан страны уже действует безвизовый въезд во все государства Шенгенской зоны и еще около 100 направлений. Однако программу могут закрыть 31 декабря 2022 года — об этом в конце мая объявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

Стать гражданами Гренады россияне могут, если сделают невозвратный взнос в Национальный фонд преобразования Гренады или купят недвижимость в одобренном правительственном проекте. В последнем случае объекты можно будет продать через пять лет, сохранив паспорт. Минимальная сумма вложений при этом составляет 220 тысяч долларов, а одну недвижимость могут приобрести сразу несколько инвесторов. Срок получения паспорта — три-четыре месяца.

Среди плюсов гражданства Гренады в Henley & Partners указали безвизовый въезд более чем в 140 стран мира, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию и Китай. Право жить, работать и вести бизнес в Гренаде и странах-членах КАРИКОМ, а также упрощенную иммиграцию в США.

Кулешова добавила, что до марта 2022 года программ получения иностранного гражданства за инвестиции для россиян было больше. «Это все Карибы — Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Доминика. Из европейских программ — Мальта, но там, кроме недвижимости, еще много требований. Сейчас работа этих стран с россиянами прекращена из-за санкций ЕС и США», — рассказала эксперт.

Также Кулешова отметила, что при переезде в популярный у россиян Израиль получить гражданство смогут не все — лишь те граждане, у которых есть еврейские корни. В странах СНГ (Армения, Грузия, Узбекистан) программ, по которым можно было бы получить паспорт через инвестиции в недвижимость, нет, добавила специалистка.