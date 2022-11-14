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15:31, 14 ноября 2022Путешествия

Оценено влияние взрыва в Стамбуле на поездки туристов из России

«Интурист» и Space Travel исключили сильное падение спроса на туры в Стамбул из-за взрыва

Фото: Kemal Aslan / Reuters

В ближайшую неделю стоит ожидать небольшого снижения продаж туров в Стамбул в связи со взрывом на одной из главных туристических улиц города Истикляль. Влияние инцидента на поездки туристов оценили опрошенные «Интерфаксом» туроператоры.

Так, в «Интуристе» исключили сильное падение спроса на туры в Стамбул. Представители туроператора отметили, что цены на билеты в город на данный момент очень высокие, поэтому пассажиры в основном выбирают невозвратный тариф. «Большинство туристов вряд ли откажутся от поездки с такими условиями», — пояснили специалисты.

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Кроме того, незначительное падение продаж туров на ближайшую неделю спрогнозировал генеральный директор туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, в настоящее время Стамбул — это не только излюбленное место путешественников со всего мира, но и один из основных международных авиационных хабов для жителей России. «Поэтому отказаться от него будет непросто», — добавил эксперт.

Более того, вице-президент АТОР подчеркнул, что подобного рода чрезвычайные происшествия не оказывают особого влияния на бронирование путевок, если только ситуация не усугубляется.

Ранее, 13 ноября, на улице Истикляль в Стамбуле произошел сильный взрыв, в результате которого пострадали свыше 80 человек и погибли шестеро. Сотрудники Управления безопасности города задержали подозреваемого.

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Фариза Бацазова
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