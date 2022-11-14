Экс-солист One Direction рассказал о полученной после концерта травме

Экс-солист One Direction Луи Томлинсон сломал руку в нескольких местах после концерта

30-летний английский певец и экс-солист One Direction Луи Томлинсон рассказал о полученной после своего концерта травме. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 12 ноября. «Шоу прошлой ночью в Нью-Йорке было невероятным. К сожалению, на обратном пути я умудрился упасть и довольно сильно сломать правую руку», — рассказал исполнитель.

Томлинсон опубликовал рентгеновские снимки, на которых было видно, что верхняя часть руки артиста сломана в нескольких местах, а также заявил, что вынужден перенести предстоящие автограф-сессии из-за произошедшего.

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