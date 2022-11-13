Рудковская рассказала о серьезной травме Филиппа Киркорова

Продюсер Яна Рудковская рассказала о травме певца Киркорова, мешающей ему ходить

Продюсер Яна Рудковская рассказала о травме певца Филиппа Киркорова, мешающей ему ходить. Детали происшествия с поп-певцом Рудковская раскрыла «Московскому комсомольцу».

«У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам сказал: "Ребята, у меня практически сломан палец"» — сказала Рудковская.

Диалог Киркорова и Рудковской, по словам последней, состоялся накануне юбилейного шоу Евгения Плющенко в Москве. Как отмечает «МК», «за кулисами поп-король передвигался весьма осторожно, было видно, что каждый шаг дается ему с трудом».

Ранее Киркоров рассказал о подаренных ему сломанных часах за 31 миллион рублей. Их ему подарил «один очень богатый человек» на юбилей. Однако вскоре часы «стали безбожно отставать на два часа», а потом и вовсе сломались.