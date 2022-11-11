Певец Филипп Киркоров рассказал о подаренных ему сломанных часах за 31 миллион рублей

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о подаренных ему сломанных часах за миллионы рублей. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале «Алена, блин!».

Так, в рамках видео исполнитель похвастался своей гардеробной и украшениями, а затем отправился за покупками в бутик Tiffany & Co, где приобрел драгоценности на сумму 27 100 евро (примерно 1,7 миллиона рублей). Кроме того, он рассказал об истории подаренных ему дорогих часов, которые оказались испорчены.

«Эти часы мне подарил один очень богатый человек на юбилей. Мне же интересна марка. Начал гуглить и обалдел от цены — 500 тысяч евро [примерно 31 миллион рублей]. Я взял их с собой на "Евровидение" в Италию, и они стали безбожно отставать на два часа, потом — еще с ума сходить. Мне подарили использованные сломанные часы, хотя человек такой богатый, такой известный», — отметил артист.

В то же время он прокомментировал свой материальный достаток, подчеркнув, что заработал деньги честным путем. «Сейчас скажут: "Вот жирует плесень". Я — звезда первой величины в самой крутой стране мира. Сейчас обрушатся: голодающее Поволжье, там проблема, здесь проблема... Да, проблемы. Их решают другие люди. Моя проблема — хорошее настроение людей, которые приходят на мои концерты. И одна из составляющих хорошего настроения — это то, как я выгляжу», — заявил Киркоров.

Ранее в ноябре сообщалось, что Киркоров отхлестал поклонника букетом по лицу и попал на видео. В какой-то момент исполнитель спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул букет на сцену и вернулся допевать песню. Отмечается, что инцидент произошел во время концертного тура поп-звезды в Казахстане.

В свою очередь, представитель исполнителя Екатерина Успенская заявила, что это был не зритель, а человек из охраны, который якобы не пропустил поклонника к исполнителю.