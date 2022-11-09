Киркоров отхлестал поклонника букетом по лицу и попал на видео

«МК»: Филипп Киркоров отхлестал поклонника букетом цветов по лицу

Российский певец Филипп Киркоров отхлестал поклонника цветами. Об этом сообщает МК.

Издание уточняет, что инцидент произошел во время концертного тура поп-звезды в Казахстане. В какой-то момент исполнитель спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул букет на сцену и вернулся допевать песню.

Ранее Киркоров вышел на сцену в откровенном образе и вызвал волну обсуждения в соцсетях. 55-летний артист выступил на концерте в Алма-Ате прозрачном костюме, состоящем из лонгслива и лосин, на которые нанесен черный орнамент. После этого он объяснил, что на самом деле он должен был появиться перед публикой шоу в кожаных шортах, однако команда стилистов забыла передать ему данный предмет гардероба во время переодевания между песнями.