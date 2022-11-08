Киркоров вышел на сцену в прозрачных лосинах и развеселил фанатов

Певец Филипп Киркоров выступил на концерте в прозрачных лосинах и развеселил фанатов

Российский певец Филипп Киркоров вышел на сцену в откровенном образе и вызвал волну обсуждения в соцсетях. Соответствующий ролик опубликовала на своей странице в TikTok фанатка Гульзара Мергиязова.

55-летний эстрадный артист выступил на концерте в Алма-Ате прозрачном костюме, состоящем из лонгслива и лосин, на которые нанесен черный орнамент. Образ исполнителя дополнил разноцветный жилет с принтом из бахромы и бисера, а также красные блестящие кроссовки и черная шляпа со сверкающим рисунком.

Зрители видео, которое стало вирусным в сети, принялись обсуждать внешний вид музыканта в многочисленных комментариях. «У Лолиты взял напрокат», «Наряды Киркорова всегда веселят», «Ну, честно говоря, так себе», «Совсем с ума сошел», «Боже, как это развидеть?», «Одолжил у Леонтьева», «Он как будто в памперсе», — высказывались пользователи сети.

В сентябре Филипп Киркоров назвал свой самый главный грех. Поп-исполнитель поведал, что не может отказывать себе во вредной пище, из-за чего поправляется. «Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь! Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь», — пожаловался он.