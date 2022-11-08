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16:45, 8 ноября 2022Ценности

Киркоров объяснил свой выход на сцену в прозрачных лосинах

Певец Филипп Киркоров заявил, что команда забыла передать ему шорты перед выходом на шоу

Кадр: видео @gulzara_mergiyazova

Российский певец Филипп Киркоров объяснил свой выход на сцену в откровенном образе, который стал предметом обсуждений в соцсетях. Пост на эту тему опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнитель выступил на концерте в Алма-Ате в прозрачном костюме, состоящем из лонгслива и лосин, на которые нанесен черный орнамент. По словам артиста, на самом деле он должен был появиться перед публикой шоу в кожаных шортах, однако команда стилистов забыла передать ему данный предмет гардероба во время переодевания между песнями.

«Моя команда — настоящие хулиганы (...) Выпустили меня, грешника, к поклонникам, оставив без шортов перед тем, как идти в зал. Шутки шутками. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но Show must go on», — заявил музыкант в описании к публикации.

Однако поклонники назвали оправдание Киркорова обманом в комментариях под указанным постом. «Не поверю, что все случилось без вашего ведома», «Вообще не смешно, в таком возрасте так вести себя безнравственно», «Филипп, признайтесь, это же вы сами придумали», «Держали бы марку», «Дурдом», «Испанский стыд», — высказывались фанаты.

В сентябре Филипп Киркоров раскрыл свой самый главный грех. Поп-исполнитель поведал, что не может отказывать себе во вредной пище, из-за чего поправляется. «Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь! Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь», — пожаловался он.

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Карина Черных
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