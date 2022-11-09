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10:49, 9 ноября 2022Культура

Поступок отхлеставшего человека букетом по лицу Киркорова объяснили

Представитель Киркорова Успенская: артист отхлестал букетом человека из своей команды

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров во время концерта отхлестал цветами по лицу не зрителя, а человека из своей команды. В разговоре с «Лентой.ру» представитель исполнителя Екатерина Успенская объяснила этот поступок.

«Это не поклонник, не волнуйтесь, наш человек из охраны. Так получилось, что не пропустил какого-то поклонника к Филиппу. Каждый выполняет свои обязанности», — прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что все произошло во время концертного тура поп-звезды в Казахстане. В какой-то момент исполнитель спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес ему несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул букет на сцену и вернулся допевать песню.

Ранее Киркоров вышел на сцену в откровенном образе и вызвал волну обсуждения в соцсетях. 55-летний артист выступил на концерте в Алма-Ате прозрачном костюме, состоящем из лонгслива и лосин, на которые нанесен черный орнамент. После этого он объяснил, что на самом деле он должен был появиться перед публикой шоу в кожаных шортах, однако команда стилистов забыла передать ему данный предмет гардероба во время переодевания между песнями.

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Екатерина Смирная
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