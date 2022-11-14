Минеев назвал условие для проведения боя против Исмаилова

Минеев заявил, что готов провести поединок против Исмаилова за 50 миллионов рублей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев назвал условие для проведения поединка на голых кулаках против соотечественника Магомеда Исмаилова. Его слова приводит РИА Новости.

«Интересно все, что будет приносить финансовую составляющую. Думаю, этот бой должен стоить 50 миллионов [рублей]», — заявил Минеев. Он подчеркнул, что выступление в кулачных боях должно стоить дороже.

Следующий поединок Минеев проведет против бразильца Фернандо Родригеса. Бой должен пройти по правилам кикбоксинга 18 ноября в Москве.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он защитил пояс чемпиона организации в среднем весе. Ранее бойцы провели еще один поединок по правилам ММА, который закончился ничьей.

Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей. Исмаилов провел 21 бой, в которых одержал 17 побед и трижды проиграл, один поединок завершился вничью.